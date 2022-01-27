Dün 90,47 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,74 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 88,09 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 86,64 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, devam eden arz sıkıntıları ve jeopolitik risklerin petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeyi sürdüreceğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 88,23 ile 88,38 dolar aralığı direnç, 87,92 ile 87,76 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.