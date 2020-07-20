Cuma günü 43,45 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,14 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 42,88 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,52 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde koronavirüs vakalarında görülen artış, küresel ekonomik büyüme ve petrol talebi öngörülerini olumsuz etkilemeye devam ederken, yılın ikinci yarısında petrol tüketiminin zayıf kalması ihtimalini artırıyor ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet azalarak 180'e geriledi. Böylece, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 18 haftada toplam 503 adet azalmış oldu.

Brent petrolde teknik olarak 42,91 ile 42,99 dolar aralığının direnç, 42,83 ile 42,75 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.