Dün 119,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 109,49 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,93 azalışla 108,47 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 104,81 dolardan alıcı buldu.

Piyasalar, perşembe günü gerçekleştirilecek 27'inci Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'na odaklandı. Grubun arz daralmasına karşın hızlı reaksiyon veremeyeceği ve mevcut üretim politikasına devam edeceği düşünülüyor.

OPEC grubu, petrol açığını kapatmak ve fiyatları düşürmek için küresel pazara daha fazla ham petrol pompalama yönündeki ana tüketici ülkelerin çağrılarına rağmen, bunlara olumlu yanıt vermiyor.

Brent petrolde teknik olarak 109,76 ile 110,29 dolar aralığı direnç, 108,30 ile 107,37 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.