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Ekonomi
AA 09.01.2025 10:02

Brent petrolün varil fiyatı 75,89 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,89​​​dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 75,89 dolar

Dün 77,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,98 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,12 azalarak 75,89 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,77 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'deki talep endişeleri etkili oluyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon varille beklentilerin altında azaldığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 800 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD'nin benzin stokları arttı

Bu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 6 milyon 300 bin varil artış kaydetti. Söz konusu veriler, ülkede talebin zayıf seyrettiği algısına yol açtı.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in ekonomisine ilişkin endişeler de fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Ülkede bugün açıklanan aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda 0,1 artışla beklentilere paralel gerçekleşirken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,3 azaldı.

Arz endişesi fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor

Öte yandan, Kuzey Yarımkürede kış sezonu nedeniyle yakıt talebindeki artış beklentisiyle yıl genelinde öngörülen arz daralması endişeleri fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ve Rusya'nın petrol arzının geçen ay zayıf kaldığına ilişkin haber akışı arz daralması endişelerini destekliyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, gönüllü üretim kesintileri de dahil olmak üzere günlük yaklaşık 5,85 milyon varil arz kesintisi yapıyor.

Trump'ın yemin töreni öncesi temkinli seyir devam ediyor

Petrol piyasalarında genel olarak, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töreni öncesinde temkinli seyir devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 77,14 doların direnç, 71,04 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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