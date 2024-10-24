Duman 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 24.10.2024 10:14

Brent petrolün varil fiyatı 75,32 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,32 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 75,32 dolar

Dün 75,68 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı bu seviyede tutunamayarak günü 74,90 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 75,32 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,44 dolardan alıcı buldu.

Arz endişesi fiyat artışını destekliyor

Büyük petrol üreticilerinin çoğunun bulunduğu Orta Doğu'da süregelen çatışmaların petrol arzında aksamaya sebep olacağı endişeleri, fiyat artışını desteklemeye devam ediyor.

İç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenleyen İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Üretimdeki gerileme, piyasa oyuncularının arz endişelerini körükledi

Ayrıca, ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) dün yayımladığı verilere göre, ABD'nin günlük ham petrol üretimi 12-18 Ekim haftasında 5 bin varil azalarak 13 milyon 926 bin varile geriledi. Üretimdeki gerileme, piyasa oyuncularının arz endişelerini körükledi.

Bununla birlikte ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 902 bin varil artışla 6 milyon 431 bin varil oldu. Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde artan petrol ithalatı, talebe ilişkin endişeleri hafifleterek fiyatların artışını destekledi.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 500 bin varil artarak 426 milyon varil seviyesine yükseldiğini açıklaması, ABD'de talebin zayıfladığına işaret ederek, arz fazlası endişelerinin piyasada devam ettiği algısını güçlendirdi. Bu durum, petrol fiyatlarının yükselişini sınırladı.

Brent petrolde teknik olarak 80,43 doların direnç, 70,01 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ETİKETLER
Petrol Brent Petrol
Sıradaki Haber
SPK ile KAGİDER finansal okuryazarlık için iş birliğine odaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:51
TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesinde güvenlik önlemleri artırıldı
10:47
TUSAŞ'ta kreş, ilkokul ve lisede öğrenim gören çocuklara psikososyal destek
10:38
Finansal Hizmetler Güven Endeksi ekimde yükseldi
10:28
BIST 100 güne yükselişle başladı
10:31
Katil İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki kıtlığa tarımla direnen mühendisi tarlasında öldürdü
10:28
Kocaeli'de 104 bin 665 kutu sahte şampuan ele geçirildi
Türkiye'de 750 bin ton sofralık zeytin, 475 bin ton da zeytinyağı rekoltesi bekleniyor
Türkiye'de 750 bin ton sofralık zeytin, 475 bin ton da zeytinyağı rekoltesi bekleniyor
FOTO FOKUS
MİT terör hedeflerini böyle vurdu
MİT terör hedeflerini böyle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ