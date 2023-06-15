Açık 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 15.06.2023 09:20

Brent petrolün varil fiyatı 73,53 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,53 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 73,53 dolar
[Fotograf: Reuters]

Dün 75,49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,20 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,45 artışla 73,53 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,59 dolardan alıcı buldu.

ABD'de enflasyonun mayıs ayında yavaşladığını gösteren verilerin ardından dün Merkez Bankası (Fed) politika faizini sabit tuttuğunu açıkladı. Fed'in faiz artırımını atlaması ve piyasa oyuncularına ekonomik aktivitede artış umudu vermesi fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Fed, Ocak 2022'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitmedi ancak ABD Fed Başkanı Jerome Powell'in toplantı sonrası yaptığı açıklamada, 2023'te daha fazla faiz artırımının uygun olacağına inandığını söylemesi fiyat artışını kısıtladı.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 7 milyon 900 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 291 bin varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon 100 bin varil artış gösterdi. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de talebin düştüğünü gösteren veriler de fiyat artışını sınırladı.

Brent petrolde teknik olarak 74,08 ile 74,22 dolar aralığının direnç, 72,94 ile 72,80 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ETİKETLER
Petrol Brent Petrol
Sıradaki Haber
Küresel piyasalar Fed sonrası gözünü Avrupa'ya çevirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:46
ABD, Kanada ve Hollanda'nın Suriye aleyhine dava açmasından memnun
09:44
Yaşlı kadını MİT personeli olarak dolandırmaya çalıştı
09:37
SYRIZA lideri Çipras, hedef alınan Türk milletvekillerine listesinde yer verdi
09:37
Trafikte drift yapmaktan 300 bin lira ceza yedi
09:37
Aksaray'dan 350 bin küçükbaş kurbanlık yola çıktı
09:32
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Çin'i ziyaret etti
MEB AKUB, Salda Gölü'nde arama kurtarma eğitimi aldı
MEB AKUB, Salda Gölü'nde arama kurtarma eğitimi aldı
FOTO FOKUS
Trabzon-Gümüşhane yolu ulaşıma kapandı
Trabzon-Gümüşhane yolu ulaşıma kapandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ