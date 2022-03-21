Borsada işlem gören şirketlerin geçen yıl elde ettiği net kar, 2020'ye kıyasla 2,5 katına çıktı. Böylece 2020'de 98 milyar 308 milyon lira olan şirketlerin toplam net karı, 2021'de 238 milyar 843 milyon liraya ulaştı.

BIST 100 endeksi altında işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında ilk yarı finansal sonuçlarını paylaşan 99 şirketten 91'i net kar elde etti, 8'i ise zarar yazdı.

Söz konusu şirketlerden geçen yıl en fazla net kar elde eden ise 15 milyar 527 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik oldu.

Net karda Ereğli Demir ve Çelik'i; 15 milyar 193 milyon lirayla Koç Holding, 13 milyar 467 milyon lirayla İş Bankası, 13 milyar 73 milyon lirayla Garanti Bankası, 12 milyar 126 milyon lirayla Akbank, 12 milyar 32 milyon lirayla Sabancı Holding, 10 milyar 490 milyon lirayla YapıKredi, 9 milyar 133 milyon lirayla Şişecam, 8 milyar 801 milyon lirayla Ford Otosan ve 8 milyar 213 milyon lirayla Türk Hava Yolları izledi.

Bu dönemde en fazla net zararı 1 milyar 972 milyon lirayla Pegasus açıkladı. Net zarar büyüklüğünde Pegasus'un ardından 766 milyon lirayla İzmir Demir Çelik geldi.

Kar artışında liderlik Türk Hava Yolları'nda

Türk Hava Yolları, geçen yıl hem zararını kara çevirdi hem de net karını miktar bazında en çok artıran şirket oldu. Salgın kaynaklı uçuş talebinin azalması ve dünya genelinde zaman zaman uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle 2020'de 5 milyar 588 milyon lira zarar yazan şirket, geçen yıl 8 milyar 213 milyon lira kar elde etmeyi başardı. Şirketin kara geçmesinde, kargo gelirlerindeki artış ile kısıtlamaların kaldırılmasının ardından canlanan seyahat talebi etkili oldu.

Dünya çapında tedarik sıkıntılarının yaşandığı çelik sektöründe faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları ise geçen yıl 2020'ye göre net karını en çok artıran ikinci şirket oldu. Şirket, 2020'de 3 milyar 309 milyon lira düzeyinde bulunan net karını 2021'de 15 milyar 527 milyon liraya çıkardı. Şirketin net karı böylece bir yıllık süreçte neredeyse 5 katına ulaştı.

Aynı dönemde Sabancı Holding'in net karı 7 milyar 265 milyon lira artışla 12 milyar 32 milyon liraya, Şişecam'ın net karı 6 milyar 995 milyon lira artışla 9 milyar 133 milyon liraya çıktı.

Bu dönemde net karında miktar bazında en fazla düşüş yaşanan şirket Ülker Bisküvi oldu. Şirketin 2020'de 1 milyar 81 milyon lira olan net karı, 2021'de 464 milyon liralık zarara döndü.

Açıklanan verilere yüzdesel olarak bakıldığında ise net kar artışında ilk sırayı Kardemir'in aldığı görüldü. Şirketin net karı 2020'de bulunduğu 42 milyon lira seviyesinden yükselişe geçerek geçen yıl sonunda 2 milyar 637 milyon liraya ulaştı.

4 şirket ilk 10'dan çıktı

Net kar büyüklüğü açısından 2020'de ilk 10'da yer alan şirketlerden 4'ü, geçen yıl listede yer alamadı.

Koç Holding, İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası, YapıKredi, VakıfBank, Sabancı Holding, Enka İnşaat, ASELSAN ve Turkcell 2020'de en fazla net kar elde eden şirketler şeklinde sıralanmıştı.

Geçen yıl bu listeden Enka İnşaat, Turkcell, ASELSAN ve VakıfBank çıkarken, bu şirketlerin yerine Ereğli Demir ve Çelik, Türk Hava Yolları, Şişecam ve Ford Otosan girdi.