Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,43 puan değer kazanarak 2.331,84'e çıktı. Toplam işlem hacmi 26,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi yüzde 1,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,54 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,60 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan enflasyonist baskılarla küresel pay piyasalarda dalgalı bir seyrin hakim olduğunu belirterek, Borsa İstanbul'un ise ulaştırma hisseleri öncülüğünde pozitif ayrıştığını ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışı ile ABD ve Avrupa'dan gelebilecek yeni yaptırım kararlarının gündemin odağında yer aldığını aktaran analistler, öğleden sonra veri gündeminde ABD'de açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi ile dış ticaret dengesinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.290 ve 2.250 seviyelerinin destek, 2.400 puanın direnç konumunda bulunduğunu söyledi.