Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana getiri arayışındaki yatırımcıların yüzünü güldürüyor.

Küresel pay piyasalarının büyük çoğunluğunun negatif seyrettiği bu yıl Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11 ayda yatırımcısına yüzde 168 getiri sağladı.

Son 2 ay dikkate alındığında BIST 100 endeksi yüzde 57 değer kazanırken, söz konusu yükseliş Ocak 2000'den bu yana en güçlü iki aylık performansa işaret etti.

BIST 100 endeksinde bu dönemde dolar bazlı yükseliş yüzde 56 olurken, endeks 267 puan seviyesine çıktı. Endeks, yılbaşından bu yana gösterdiği performansa karşın dolar bazlı tarihi zirvesi olan 509 puandan oldukça uzakta bulunuyor.

BIST 100 endeksi, geçen ay yüzde 25,1 artarak 4.977,64 puanla kapanış rekorunu kırarken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 4.988,68 puana taşıdı. Borsa İstanbul'da hesaplanan tüm sektör endeksleri kasımda yükselirken, en çok getiriyi yüzde 60 ile madencilik sağladı.

Hisse bazlı bakıldığında BIST 100 endeksinde kasımda 98 hisse değer kazanırken, 2 hisse değer kaybetti. En çok kazandıran yüzde 89 ile Koza Altın İşletmeleri, en fazla kaybettiren ise yüzde 42 ile Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.