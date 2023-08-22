Açık 32.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 22.08.2023 13:21

Borsada günün ilk yarısında rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 7.902,95 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Borsada günün ilk yarısında rekor

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 54,07 puan artarak 7.850,7'e çıktı. Toplam işlem hacmi 80 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,51 azalırken, holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,08 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,14 ile spor oldu.

Küresel pay piyasaları, başta ABD olmak üzere merkez bankalarının gelecek döneme ilişkin para politikalarındaki belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonunda nihai faiz oranını nerede belirleyeceğine ilişkin belirsizlikler varlığını korusa da Banka'nın enflasyonla mücadelede bir faiz artışına daha gidebileceği ihtimalinin masada kalması tahvil piyasalarında satış baskısının derinleşmesine neden oluyor.

Analistler, tahvil piyasalarındaki satış baskısının ABD'de enflasyon endişesinin hala güçlü olduğuna işaret ettiğini belirterek, gözlerin yoğun makroekonomik veri takvimi ve cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasında vereceği mesajlara çevrildiğini ifade etti.

Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ile ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.800 ve 7.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Küresel ham çelik üretimi temmuzda yüzde 6,6 arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
14:14
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Sergilenen tutum çifte standart içermekte
14:30
Kuğulu Alt Geçidi'nde kamyon kazası
13:55
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz
13:55
Aydın'da eğitim uçağı düştü: 2 yaralı
13:38
Bakanı Özhaseki: Deprem bölgesindeki konutların büyük bir kısmını ekim, kasım ve aralıkta teslim edeceğiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Gökyüzüne Türk'ün imzasını atmaya devam edeceğiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Gökyüzüne Türk'ün imzasını atmaya devam edeceğiz
FOTO FOKUS
Kuğulu Alt Geçidi'nde kamyon kazası
Kuğulu Alt Geçidi'nde kamyon kazası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ