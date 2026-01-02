Puslu -6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 02.01.2026 10:09

Borsa yılın ilk işlem gününe yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 artışla 11.296,52 puandan başladı.

Borsa yılın ilk işlem gününe yükselişle başladı
[Fotograf: AA]

Çarşamba günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 yükselişle 11.261,52 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 35 puan ve yüzde 0,31 artışla 11.296,52 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,40 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,84 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,51 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, yılın ilk işlem gününde teknoloji hisselerinin öncülüğünde pozitif bir seyir izleniyor. Yeni yıl tatilinin olduğu haftada likidite sınırlı kalmayı sürdürürken, yatırımcıların işlemlere yeniden başlamasıyla gelecek hafta piyasalardaki hacmin yükselmesi bekleniyor.

Bir süredir piyasaların odağında bulunan teknoloji hisselerinde "yüksek değerleme" endişeleri yılın ilk işlem gününde yerini alıcılı bir seyre bırakırken, vadeli işlemlerde ABD'li teknoloji hisselerindeki yükseliş dikkati çekiyor.

Analistler, yeni yılda birçok Wall Street analistinin ABD piyasaları için iyimser tahminler yapmasının da risk iştahı üzerinde etkili olduğunu belirterek, mayıs ayında göreve başlayacak yeni ABD Merkez Bankası (Fed) başkanının da netleşmesiyle gelecek dönemde daha olumlu bir havanın ortaya çıkabileceğini söyledi.

Fed başkanının kim olacağına yönelik belirsizlikler ise hala varlığını koruyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Fed başkan adayını bu ay içinde açıklaması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 11.200 ve 11.100 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

ETİKETLER
Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Engelli ve eski hükümlü hibe destekleri artırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:37
Japonya Başbakanı Takaiçi, parlamentoda kadınlara yönelik tuvalet sayısının artırılmasını destekledi
10:36
AB'nin sınırda karbon vergisi uygulaması yürürlüğe girdi
10:33
"Büyük Gazze Yürüyüşü" dünya basınında geniş yer buldu
10:08
Engelli ve eski hükümlü hibe destekleri artırıldı
10:00
Brent petrolün varili 61,13 dolardan işlem görüyor
09:50
Yerli üretimi korumak için ithalata yönelik birçok düzenleme devreye alındı
Sivas’ta termometreler eksi 19 dereceyi gösterdi
Sivas’ta termometreler eksi 19 dereceyi gösterdi
FOTO FOKUS
Bakan Göktaş'tan TRT dizilerinin oyuncularına teşekkür
Bakan Göktaş'tan TRT dizilerinin oyuncularına teşekkür
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ