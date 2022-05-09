Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,25 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 2.462,96 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,07 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,19 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,01'le madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,17'yle gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 0,31 değer kaybederek 2.458,72 puandan kapandı. Bayram tatili dolayısıyla geçen hafta 2 gün işlem gören endeks, haftalık bazda ise yüzde 1,16 değer kazandı.