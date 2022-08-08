Haber Giriş: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa yeni haftaya rekorla başladı
[Fotograf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,62 artarak 2.767,55 puan ile haftaya rekorla başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,05 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 2.767,55 puan ile tarihi zirvesini gördü.
Bankacılık endeksi yüzde 0,76 ve holding endeksi yüzde 0,67 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,56'yla iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,42'yle gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.
BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,98 değer kazanarak 2.750,49 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks, haftalık bazda ise yüzde 6,10 değer kazandı.
Etiketler: Borsa İstanbul
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