Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün gün boyu alıcılı bir seyir izledi.

Endeks, dün akşam kapanışını yüzde 0,61 değer kazancıyla 2 bin 475 puandan tamamladı.

Böylece BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran spor, en çok gerileyen ise madencilik oldu.