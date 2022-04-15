Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 09:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Borsa İstanbul'dan yeni kapanış rekoru
[Fotoğraf: AA]
Borsa kapanış rekoru kırmayı sürdürüyor. BIST 100 endeksi dün, günü 2 bin 475 puandan tamamlayarak yeni kapanış rekoru kırdı. Borsa, 7 Nisan'dan bu yana kapanış rekorunu tazeliyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün gün boyu alıcılı bir seyir izledi.
Endeks, dün akşam kapanışını yüzde 0,61 değer kazancıyla 2 bin 475 puandan tamamladı.
Böylece BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran spor, en çok gerileyen ise madencilik oldu.
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