Borsa İstanbul'un, pay piyasası alım satım sistemine ilişkin duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Buna göre, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında bugünden itibaren geçici olarak bazı tedbirler alındı.

Tedbirler kapsamında, açığa satış işlemleri yasaklanacak. Gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcılar ve yatırım kuruluşları bilgilendirilecek.

Yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanacak.

Mülkiyetinde payı bulunan yatırımcılar, söz konusu kıymetlerin satışını sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapabilecek.

Ayrıca, Kurul kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluk yatırım kuruluşlarında olacak.