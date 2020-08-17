Borsa İstanbul "Dolar/Ons Altın" sözleşmelerinin akşam seansında da işlem görmesi kararını aldı. Uygulamaya piyasa katılımcılarından gelen talepler doğrultusunda geçilecek. Başlama tarihi ise 18 Eylül olarak belirlendi.

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat, "Bence olumlu çünkü sonuç olarak dolar ons altının işlem hacminin en yüksek olduğu seans Amerika seansı doğal olarak akşam saatleri oluyor. Yani piyasamız kapandıktan sonra orada ciddi bir işlem hacmi oluyor. New York seansı özellikle Amerika seansında. Son yıllarda özellikle altın kontratlarında, altın vadeli işlem sözleşmelerinde pozisyon alan çok sayıda yatırımcı var. Sadece altın değil gümüş ve diğer emtialarla ilgili olarak söylüyorum. O nedenle de bu karar bence olumlu." değerlendirmesini yaptı.

"Dolar/Ons Altın" vadeli işlem sözleşmeleri 19-23 saatleri arasında gerçekleştirilen akşam seansında işlem görecek.