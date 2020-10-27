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Borsa İstanbul'da yarın yarım gün işlem yapılacak
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle yarın öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek. Pay piyasası 12:40'a kadar açık olacak. Ardından 1 buçuk günlük tatile girecek.
Borsa İstanbul Pay Piyasaları yarın saat 09:40'ta açılış seansı ile güne başlayacak.
Sürekli müzayede işlemleri 10:00 ila 12:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12:30 ila 12:40 arasında yapılacak.
Ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili sebebiyle bir buçuk gün tatile girecek.
Pay Piyasası'nda yarınki işlemlerin takası bugünkü işlemlerin takası ile birlikte 2 Kasım Pazartesi günü yapılacak.
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