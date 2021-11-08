BIST 100 endeksi, geçen hafta cuma günü bin 583 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmişti.

Endeks bu haftaya da yükselişle başladı. Günün ilk yarısında bin 599 puana kadar çıktı. Toplam işlem hacmi 11,4 milyar lira düzeyine ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 1,45 arttı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,35 ile bilişim oldu.

Uzmanlar, teknik açıdan BIST 100 endeksinde bin 590 ve bin 620 seviyelerinin direnç, bin 540 puanın destek konumunda olduğunu belirtiyor.