Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Borsa İstanbul'un 2021 yılını değerlendirdi.

Ergun, açıklamasında şunları kaydetti;

Halka arz sayılarının, işlem hacimlerinin, endekslerin ve yatırımcı sayılarının rekorlar kırdığı 2021 yılı, sermaye piyasaları açısından başarılı bir yıl oldu. Salgın sürecine rağmen tüm hizmetlerin kesintisiz bir şekilde sunulması sağlandı, piyasanın ihtiyaçlarına göre yeni finansal ürün ve hizmet geliştirme çalışmalarına hız kesmeden devam edildi. Sektör olarak aslında çok ciddi bir sınavdan geçildi, değişen koşullara hızlı bir şekilde ayak uydurulması başarıyla sağlandı. Tüm sektör paydaşlarıyla iş birliği içerisinde özveriyle çalışıldı.

Halka arzlarda ve yatırımcı sayısında rekorlar

Borsa olarak bu sene iş yapma modellerinde bir dönüşümü gerçekleştirdik. Sadece, Şirketlerin işlem görme başvurusundan sonra bu başvuruyu değerlendiren bir borsa değiliz artık. Başvuru öncesi, karar aşamasında ve hazırlık aşamasında şirketlerimizin varsa sorunlarını çözen, destek olan ve yol gösteren bir borsaya dönüştük. Şirketlerimizi ziyaret ederek, halka arzın ve sermaye piyasasının ekonominin vazgeçilmez bir ayağı olduğunu aktarmaya çalışıyoruz. Sanayi ve ticaret odalarımızla iş birliği yapıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de buna devam edeceğiz.

Halka arz sayısında rekor

2021 yılında elde ettiğimiz en önemli rekor halka arz sayısında oldu. Halka arz edilen 52 şirket ile halka arz sayısında rekor kırıldı. 21,6 milyar TL büyüklüğünde halka arz gerçekleştirildi. 2020 yılında ise 8 şirket ile 1,1 milyar TL tutarında halka arz gerçekleştirilmişti. Bundan önceki rekor 35 şirket ile 1990 yılındaydı. Böylece, Dünya borsaları arasında, halka arz sayısı bakımından Borsa İstanbul 14 basamak birden yükselerek 13’üncü sıraya yerleşti.

İstanbul, Ankara, Aydın, Balıkesir, Denizli, Erzurum, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Rize gibi ülkemizin farklı şehirlerinde faaliyet gösteren birçok sektörden şirket bu yıl aramıza katıldı. Şirketlerimizin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli finansmana erişmelerine destek olduk. Şirketlerin öz sermayelerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Amacımız; her sene, ülkemizin büyümesine katkı sağlayan çok sayıda şirketimizin yatırımlarını halka arz aracılığı ile finanse etmelerini sağlamaktır. Çünkü şirketlerimizin yatırımları için ihtiyaç duydukları “uzun vadeli TL” sadece sermaye piyasalarında ve Borsa’da mevcuttur. 2021’de aynı zamanda borçlanma aracı ihraçlarıyla 258,5 milyar TL kaynak sermaye piyasaları aracılığıyla sağlanmış oldu. Ülkemizin büyümesinin temel dinamosu olan, üretim yapan, yatırım yapan, ihracat yapan ve istihdam oluşturan şirketlerimizi, yatırımlarını ve büyümelerini sermaye piyasaları yoluyla finanse etmeleri için borsaya davet ediyoruz.

2020 yılı başında 1,2 milyon vatandaşımız pay senedi sahibi iken, bu sayı 2021 yılında 2,4 milyona kadar yükseldi. Bireysel yatırımcı sayısındaki artışın, sorumluluklarımızı artırdığı bilinciyle hareket ediyoruz. Yatırımcılarımızı finansal okuryazarlık konularında bilgilendirmeye yönelik adımlar atıyoruz ve yatırımcı menfaatlerinin korunması amacıyla tedbirler alıyoruz.

Artan piyasa işlem hacimleri

2021 yılında Pay Piyasası’nda 91,2 milyar TL ile, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası’nda 69,4 milyar TL ile günlük işlem hacmi rekorları kırıldı. Pay Piyasası’ndaki 2021 günlük ortalama işlem hacmi 30,2 milyar TL gerçekleşerek, 26,2 milyar TL’lik günlük ortalama işlem hacmine sahip olan 2020’ye kıyasla arttı. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası da 2021’de çok ilgi gördü.

Piyasa dostu ve yenilikçi adımlar

Ergun, 2021 yılında hayata geçirilen finansal ürün ve hizmetler ile ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Sermaye piyasalarının derinliğini artıran ve yatırımcılara çeşitli yatırım fırsatları sağlayan finansal ürünlerimiz, ülkemizin kalkınmasına destek olmaktadır. Bu bakış açısıyla, piyasaların büyümesine ve derinleşmesine odaklanarak piyasa dostu, yenilikçi adımlar atıldı.

Uluslararası standartlarda bir kıymetli maden antreposu hizmete açılarak, uluslararası yatırımcılara saklama hizmeti verilmeye başlandı. BIST Spot Altın Endeksi, BIST Altın Tahvil Endeksi ve BIST Altına Dayalı Kira Sertifikası Endeksi olmak üzere altına dayalı üç yeni endeks 7 Temmuz’da hesaplanmaya başlandı. Böylece, Hazinemizin ihraç ettiği Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikalarına kurumsal yatırımcılarımızın daha fazla yatırım yapmalarına imkân sağlandı.

Ürün çeşitliliğini artırmak adına, altın ve gümüşün yanı sıra farklı kıymetli madenlerin türev piyasalarda işlem görmesine yönelik olarak, Platin ve Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmeleri de 17 Eylül’de işleme açıldı.

Sürdürülebilirlik Endeksimizin metodolojisi, şirketlerimizin sürdürülebilirlik kriterlerine uyumunun daha etkin olmasını teşvik edecek şekilde 1 Ekim tarihinde yenilendi.

19 Ekim’de, kurucu üyeleri arasında yer aldığımız Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Borsalar Girişimi tarafından oluşturulan Türev Borsaları Ağı’nın da 11 kurucu üyesinden biri olduk.

Reel sektör ve dış ticaret şirketleri başta olmak üzere, bilançosunda yabancı para pozisyonu taşıyan şirketlerin kur risklerini daha iyi yönetebilmelerine yardımcı olmak amacıyla Fiziki Teslimatlı Dolar/TL Sözleşmeleri 22 Ekim’de işleme açıldı.

Katılım finansı esaslarına göre yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yönelik olarak, katılım esaslarına uygun faaliyet gösteren şirketlerden oluşan 5 adet Katılım Endeksini; BİST Katılım Tüm, BİST Katılım 100, BİST Katılım 50, BİST Katılım 30, BİST Sürdürülebilirlik Katılım Endekslerini 12 Kasım’da hesaplamaya başladık. Katılım finansı kriterlerine uyumlu olarak faaliyet gösteren şirketler, böylece daha geniş bir yatırımcı kitlesine erişme imkânına sahip oldu.

16 Aralık’ta, Devlet İç Borçlanma Senedi Vadeli İşlem Sözleşmelerini devreye almak için gerekli çalışmalar tamamlandı. Bu sözleşmeler özellikle finans sektörünün ve kurumsal yatırımcıların faiz risklerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine, spot ile vadeli piyasalar arasındaki akışkanlığı sağlayarak, tahvil ve bono piyasasındaki derinliğin artmasına ve daha etkin fiyat oluşumuna imkân verecektir.

Hesaplanan endekslerin standartlarını yükseltmek ve uluslararası geçerliliğini artırmak amacıyla endekslerin Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) Prensiplerine uyumuna yönelik hazırlık çalışmaları 27 Aralık’ta tamamlandı.