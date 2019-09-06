7 Ağustos’tan bu yana ilk defa 100 bin puanı aşan endeks yükselişini sürdürecek mi? Ekonomistlere göre, borsada yıl sonuna kadar 121 binlik tarihi zirve yeniden görülebilir.

ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin ekimde tekrar başlayacağı haberi. Yurt içinde açıklanan makro verilerin beklenenden iyi gelmesi Borsa İstanbul’a talebi artırdı.

BIST-100 Endeksi hafta başından bu yana yüzde 3 prim yaptı. Temmuz ve ağustosta test edilen 100 bin sınırı perşembe günü bir kez daha aşıldı. Beklenti ise 100 bin seviyesinin üzerinde kalıcı olması.

Borsa İstanbul en son Ocak 2018’de 121 bin 528 puanla tarihi zirveye çıkmıştı.

Kaynak: TRT Haber