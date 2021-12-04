Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükselişini sekizinci haftaya taşıyarak haftalık bazda yüzde 7,54 artışla tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesi olan 1.910,41 puana çıktı. Analistler, teknik açıdan 1.860 puanın destek, 1.950 puanın ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 30,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 2,55 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,03 ile inşaat, tek gerileyen ise yüzde 0,07 ile kimya, petrol, plastik oldu.

BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.914,13 puana, kapanış rekorunu da 1.910,41 puana taşıdı.