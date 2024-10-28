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Ekonomi
AA 28.10.2024 10:01

Borsa İstanbul yeni haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,31 yükselişle 8.936,03 puandan başladı.

Borsa İstanbul yeni haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,56 puan ve yüzde 0,31 artışla 8.936,03 puana çıktı.

Bankacılık ve holding endeksleri yüzde 0,1 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,05 ile finansal kiralama faktoring, tek kaybettiren sektör ise yüzde 0,11 ile inşaat oldu.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,40 değer kazanarak 8.908,47 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD'deki istihdam raporu ve büyüme başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya pozitif seyirle başladı.

Analistler, Borsa İstanbul pay piyasasının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün saat 12.40'a kadar açık olacağını ve sonrasında 1,5 günlük tatile gireceğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de ekim Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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