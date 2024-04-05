Parçalı Bulutlu 17ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 05.04.2024 18:16

Borsa İstanbul rekor tazeledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 5,37 değer kazanarak günü 9.618,83 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Borsa İstanbul rekor tazeledi

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Çiftçilere 2,5 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:22
New York Belediyesi başörtülü Müslüman kadınlara 17,5 milyon dolar ödeyecek
17:38
Çiftçilere 2,5 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
17:38
BM Genel Sekreteri Guterres: Yapay zeka savaş yürütmek için kullanılmamalı
17:00
Araştırma: Kriyoablasyon yöntemi meme kanseri tedavisinde oldukça etkili
16:58
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü
16:54
Rusya: Donetsk'teki Vodyanoye yerleşim birimini kontrol altına aldık
Beypazarı'nda Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Beypazarı'nda Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
FOTO FOKUS
İsrail casusları takip ettikleri kişileri kamerayla kayıt altına almış
İsrail casusları takip ettikleri kişileri kamerayla kayıt altına almış
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ