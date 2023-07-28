Borsa İstanbul rekor tazeledi

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 69,31 puan artışla ve yüzde 1,01 değer kazanarak 6.925,41 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 3,42 ve holding endeksi yüzde 1,11 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,27 ile finansal kiralama, faktoring, tek kaybettiren yüzde 0,64 ile bilişim oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,66 artışla 6.856,11 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.