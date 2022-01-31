Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,06 artışla 2.004,29 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,11 puan ve yüzde 1,06 değer kazanarak 2.004,29 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,87 ve holding endeksi yüzde 1,15 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 2,01'le ulaştırma oldu.
Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi yüzde 0,73 değer kaybederek 1.983,18 puandan kapandı.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarına yönelik belirsizliğin azalmasıyla küresel pay piyasalarında risk iştahının nispeten arttığını belirterek, Çin'de teknoloji şirketlerine ilişkin düzenlemelerde sona gelindiğine ilişkin haberlerin de pay piyasalarını desteklediğini söyledi.
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