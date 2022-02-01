Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,77 puan ve yüzde 0,54 değer kazanarak 2.013,97 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,44 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,19'la orman kağıt basım, tek kaybettiren yüzde 0,11'le taş, toprak oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 artışla 2.003,20 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bankanın fazla şahinleşmesinin olumsuzluklarına dikkati çekmelerinin bankanın parasal sıkılaşmada ölçülü olacağı beklentisiyle küresel bazda risk iştahını artırdığını söyledi.