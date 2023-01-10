Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,38 puan ve yüzde 0,05 değer kaybıyla 5.168,59 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 artarken, holding endeksi yüzde 0,04 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,4'le spor, en çok kaybettiren yüzde 1,79'la turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 3,20 değer kaybıyla 5.170,97 puandan tamamladı.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi.

Analistler, Fed Başkanı Powell'ın İsveç Merkez Bankası tarafından düzenlenen sempozyumda yapacağı konuşmada gelecek dönem para politikalarına yönelik ipuçlarının aranacağını söyledi.