Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,56 puan ve yüzde 0,71 değer kazanarak 2.619,81 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,58 ve holding endeksi yüzde 0,69 yükseldi. Bütün sektör endeksleri açılışta yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 5,24'le inşaat oldu.

Cuma günü 2.623,17 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyelerde etkisini artıran kar satışıyla gerileyerek, günü önceki kapanışın hemen altında 2.601,25 puandan tamamladı.