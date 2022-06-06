Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa haftaya yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,71 artışla 2.619,81 puanla rekor seviyeden başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,56 puan ve yüzde 0,71 değer kazanarak 2.619,81 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,58 ve holding endeksi yüzde 0,69 yükseldi. Bütün sektör endeksleri açılışta yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 5,24'le inşaat oldu.
Cuma günü 2.623,17 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyelerde etkisini artıran kar satışıyla gerileyerek, günü önceki kapanışın hemen altında 2.601,25 puandan tamamladı.
Etiketler: Borsa İstanbul
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