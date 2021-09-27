Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa haftaya yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,61 artışla 1.393,19 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,50 puan ve yüzde 0,61 artarak 1.393,19 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,86 ve holding endeksi yüzde 0,68 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,10 ile spor, tek kaybettiren yüzde 1,21 ile bilişim oldu.
BIST 100 endeksi, cuma günü düşüş eğiliminde hareket ederek günü yüzde 1,20 azalışla 1.384,68 puandan tamamladı.
Etiketler: Borsa İstanbul
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