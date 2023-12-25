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Ekonomi
AA 25.12.2023 10:00

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,41 düşüşle 7.526,56 puandan başladı.

Borsa haftaya düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31 puan azalışla ve yüzde 0,41 değer kaybıyla 7.526,56 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,51 ve holding endeksi yüzde 0,26 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,73 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,45 ile spor oldu.

Cuma günü, satış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,67 değer kaybederek 7.557,56 puandan tamamladı.

Noel nedeniyle birçok borsa kapalı

Analistler, küresel pay piyasalarında, Noel tatili nedeniyle yılın son haftasında birçok borsada işlem gerçekleşmediğini hatırlatarak, açık olan az sayıdaki borsada da likiditenin oldukça düşük olduğunu söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) martta yüzde 85 ihtimalle politika faizini düşürmeye başlayacağının tahmin edildiğini belirten analistler, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin bankanın adımları üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.400 puanın destek, 7.600 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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