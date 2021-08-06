Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa haftanın son işlem gününe yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 artışla 1.433,60 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,82 puan ve yüzde 0,13 değer kazanarak 1.433,60 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,09 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,12 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,54 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 0,35 ile spor oldu.
BIST 100 endeksi, dün güne düşüşle başlamasına karşın alımların güçlenmesi ile yükselişe geçti ve günü de yüzde 1,27 artışla 1.431,78 puandan tamamladı.
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