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Ekonomi
AA 13.07.2023 13:22

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 6.435,52 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

BIST 100 endeksi, 6.435,52 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 84,75 puan ve yüzde 1,34 değer kazancıyla 6.426,80 puan oldu. Toplam işlem hacmi 53,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,08 ve holding endeksi yüzde 1,39 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 5,91 ile turizm oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika alanını genişletmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Söz konusu veriyle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, bu ay politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından "şahin" adımlarına son verebileceği öngörüleri güçlendi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.400 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.200 ve 6.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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