Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 260,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 127,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,17, holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 4,83 ile sigorta olurken, tek düşen yüzde 0,18 ile petrol kimya plastik oldu.

Küresel piyasalarda Orta Doğu'da süren gerilime rağmen pozitif bir seyir öne çıkarken, BIST 100 endeksi de küresel piyasalara paralel olarak genele yayılan alımlarla günü alıcılı tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Konut Fiyat Endeksi (KFE), şubatta aylık bazda yüzde 1,8 ve yıllık bazda yüzde 26,4 arttı.

Analistler, yarın Orta Doğu'dan gelecek haber akışının yanı sıra, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nin, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.500 puanın direnç, 13.100 ve 13.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.