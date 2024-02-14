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Ekonomi
AA 14.02.2024 18:43

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,87 değer kazanarak 9.072,08 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 78,07 puan artarken, işlem hacmi 132,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,35, holding endeksi yüzde 1,78 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,51 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,34 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik öngörülerin artmasıyla dalgalı bir seyir izlendiğini belirtti.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere ve Japonya'da büyüme ve sanayi üretimi, ABD'de sanayi üretimi, perakende satışlar, haftalık işsizlik başvuruları, Philadelphia Fed İmalat Endeksinin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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