Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,98 puan artarken, toplam işlem hacmi 146,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,93 ve holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,75 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,87 ile taş, toprak oldu.

Fed'in faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına dair beklentiler günden güne artarken, ABD Kongresi'nde de bütçe üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde hükümetin kapanma olasılığına ilişkin artan endişeler pay piyasalarında risk iştahını törpüleyen başlıca etkenler olarak öne çıkıyor.

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,1 ile beklentilere paralel büyüme kaydetti. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Eylül ile biten haftada 204 bine çıkmasına rağmen piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna dikkati çekti.