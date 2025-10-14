Çok Bulutlu 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 14.10.2025 10:02

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 yükselişle 10.567,66 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,53 değer kaybederek 10.556,18 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,47 puan ve yüzde 0,11 artışla 10.567,66 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi yüzde 0,15 arttı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,54 ile taş toprak olurken, en fazla gerileyen ise yüzde 0,39 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik uzlaşmacı açıklamalarına rağmen iki ülke arasındaki ticari ilişkilere dair belirsizlikler nedeniyle karışık bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantılarının takip edileceğini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının da yatırımcıların odağında olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Altının gramı 5 bin 518 liradan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:58
Erdoğan: İsrail soykırıma dönerse bunun bedelinin ağır olacağını biliyor
11:56
Trafikte “sıfır can kaybı” hedefi: 207 milyon araç denetlendi
11:49
İsrail'deki esaretten kurtulan Filistinli: Hamdolsun, yaşayanların mezarlığından çıktık
11:41
İŞKUR Gençlik Programı'nda hedef 1 milyon gence ulaşmak
11:43
Google, ABD dışındaki en büyük yapay zeka merkezini Hindistan'da kuracak
11:41
Gazze'ye ulaştırılacak insani yardım malzemeleri "İyilik Gemisi"ne yüklendi
“17. İyilik Gemisi” Mersin'den yola çıkacak
“17. İyilik Gemisi” Mersin'den yola çıkacak
FOTO FOKUS
Otomobil restorandan çıkan müşterilerin arasına işte böyle daldı
Otomobil restorandan çıkan müşterilerin arasına işte böyle daldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ