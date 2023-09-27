Açık 24.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 27.09.2023 10:03

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 yükselişle 8.275,14 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı
[Fotograf: AA]

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,88 puan artışla ve yüzde 0,40 değer kazanarak 8.275,14 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32 ve holding endeksi yüzde 0,64 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,13 ile sigorta olurken, en çok gerileyen ise yüzde 1,41 ile bilişim oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,75 değer kaybederek 8.242,26 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün zayıf gelen ABD verilerinin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırmasının ardından karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutacağına dair öngörülerin artmasıyla Conference Board (CB) Tüketici Güven Endeksi'nin, eylülde aylık bazda 5,7 puan azalışla 103'e düşerek beklentilerin altında kaldığını hatırlatan analistler, endeksin bu gerilemeyle son 5 ayın en düşük seviyesine indiğini söyledi.

Öte yandan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türk ekonomisi için mayısta bu yıla ilişkin açıkladığı yüzde 2,5'lik büyüme tahminini yüzde 3,5'e yükseltti. EBRD'nin Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda, Banka'nın Türkiye dahil faaliyet gösterdiği bölgelerde ise bu yıl büyümenin ortalama yüzde 2,4'e düşeceği öngörüldü.

Ayrıca, Türkiye'nin, Romanya'ya günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gaz ihraç edeceği açıklandı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ) yapılan açıklamada, "Günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gaz arzına imkan sağlayan 31 Mart 2025 tarihinde sona erecek anlaşma kapsamında Türkiye'den Romanya'ya boru hatları ile doğal gaz ihracatına 1 Ekim'de başlanacaktır." denildi.

ETİKETLER
Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 93,19 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:42
Ortak sınavlarda bu yıla mahsus çoktan seçmeli sorular kullanılacak
10:27
Hindistan'da kayıp 2 öğrencinin ölü bulunması protestolara yol açtı
10:29
Türkiye'den Musul'daki yangına ilişkin taziye mesajı
10:13
İzmirliler TEKNOFEST'e kavuştu
10:27
Karabağ'daki operasyonda 192 Azerbaycan askeri şehit oldu
10:07
Sözleşmeli er başvurularında süre 1 Ekim'de dolacak
Meksika'da 9 yıl önce kaybolan 43 öğrenci için gösteri düzenlendi
Meksika'da 9 yıl önce kaybolan 43 öğrenci için gösteri düzenlendi
FOTO FOKUS
Musul’daki düğünde yangın: En az 100 ölü
Musul’daki düğünde yangın: En az 100 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ