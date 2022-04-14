Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,49 puan ve yüzde 0,83 değer kazanarak 2.480,92 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 1,10 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,81'le ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 0,88'le gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün tarihi zirvesini 2.497,8 puana taşımasının ardından etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 2.460,43 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de enflasyonun zirve yapmış olabileceği beklentisiyle küresel pay piyasalarında risk iştahının arttığını kaydederek, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getirdi.