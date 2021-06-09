Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,26 puan ve yüzde 0,16 değer kazanarak 1.449,85 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,33 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,93 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün yatay bir seyir izleyerek günü yüzde 0,04 artışla 1.447,59 puandan tamamladı.