Borç yapılandırma başvuruları 1,5 milyona ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kamuya olan borçların yapılandıma başvuruları sürüyor.

Şu ana kadar 1,5 milyon mükellefin yapılandırma başvurusu yaptığı belirtilen açıklamada, toplam yapılandırmanın 50 milyar liranın üzerine çıktığı ve 1,6 milyar liralık tahsilat yapıldığı bildirildi.

Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi geçtiğimiz ay TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı.

Kanunla, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı sunuldu.

Alacaklar için 31 Aralık 2022 tarihi esas alınırken, vergiler, vergi cezaları, idari ve adli para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi feri alacaklar kapsama dahil edildi.

Bu idarelerin Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsil edilen diğer alacakları ile belediyelerin, su, atık su ve katı atık gibi alacakları da düzenleme kapsamında yer aldı.