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Ekonomi
AA 17.09.2024 10:00

BIST 100 güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 yükselişle 9.611,59 puandan başladı.

BIST 100 güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,13 puan ve yüzde 0,36 artışla 9.611,59 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı. Sektör endekslerinin tümü kazandırırken, en çok yükselen yüzde 0,72 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 değer kaybıyla 9.577,46 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarınki para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi ve Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.850 seviyelerinin direnç, 9.500 ve 9.400 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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