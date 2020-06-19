Kamu bankalarının sunduğu Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi paketi için başvurular sona erdi. Peki, kredi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sorgulaması nasıl yapılır?

Bireysel temel ihtiyaç kredisi başvuru sorgulaması nasıl yapılır?

Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuru sorgulama için tıklayınız.

Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru sorgulama için tıklayınız.

Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvuru sorgulama için tıklayınız.

Bireysel temel ihtiyaç kredisi başvurusu sonrası krediyi nasıl kullanabilirim?

Kredi başvurunuz değerlendirmeye alınacak olup başvurunuzun olumlu bulunması durumunda tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Bilgilendirmenin ardından şubeye gitmeden, VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Çağrı Merkezi kanallarından kredinizi kullanarak anında hesabınıza aktarabilirsiniz.

Başvurunuzun olumsuz bulunması durumunda ayrıca bilgilendirme yapılacak.