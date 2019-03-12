Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kars'ta 'Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Pakdemirli, besicilere ucuz maliyetli 2 ay vadeli arpa verileceğini açıkladı.

TARSİM sigortasını TTK üzerinden yaptıran çiftçilerin sigorta bedelini hasat tarihinde ödeyeceğini söyleyen Pakdemirli, "TMO'nun müdahale alım fiyatları, hasattan önce üreticimizi memnun edecek seviyede açıklayacağız." dedi.

Besicilerin yemi şimdi alacağını, kurbanda ödeyeceğini ifade eden Pakdemirli, mazotun da şimdi alınabileceğini ve 90 gün sonra faizsiz ödeneceğini söyledi.

Sebze üreticilerinin fideyi şimdi alacağını, 180 gün sonra da faizsiz ödeyeceğini belirten Pakdemirli, kırsal kalkınmayı destekleme kapsamında, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi maksadıyla, 2019 yılı müracaatlarında 1 Ocak’tan itibaren başlayan 60 günlük sürenin 31 Mart’a kadar uzatıldığını ifade etti.

Doğu Anadolu Projesi’nin (DAP) başarılı olması nedeniyle Bakanlık tarafından proje süresinin 2019-2023 yılları arasında uzatıldığını söyleyen Pakdemirli, başvuruların bugünden itibaren başladığını belirtti. Proje kapsamında, ahır yapımında, 385 bin TL’lik projenin yüzde 50’si hibe verilecek. Hayvan alımında ise 5 bin TL boğaya, 750 TL de koça hibe desteği verilecek.

Pakdemirli, 187 bin yetiştiricinin 21, 5 milyon anaç küçükbaş hayvanı için 538,5 milyon TL destekleme ödemesini mart sonuna kadar ödeyeceklerini ifade etti.

Sürü yöneticisi istihdamı desteği kapsamında 7 bin küçükbaş işletmesine, işletme başına 5 bin TL olmak üzere 35 milyon TL destekleme ödemesini mart ayı sonunda gerçekleştireceklerini belirten Pakdemirli, koyunculukta sürü büyütme projesine başladıklarını söyledi. Pakdemirli ayrıca, dişi kuzularını damızlığa ayıran üreticilere de dişi kuzu başına 100 TL destek vereceklerini belirtti.

Arıcılıkta kovan desteğini 10 TL’den yüzde 50 artışla 11 TL’ye çıkardıklarını ifade eden Pakdemirli, yeni dönemde bakanlığın hayvancılık vizyonunu Kars’tan başlattıklarını söyledi.

Kaynak: TRT Haber