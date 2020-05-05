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Benzinde fiyat artışı bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Benzinin litre fiyatında, bu akşamdan itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruş artış bekleniyor.
Benzinin litre fiyatında, bu akşamdan itibaren geçerli olmak üzere fiyat artışı bekleniyor. Artışın 5 kuruş olması öngörülüyor.
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Etiketler: Benzinde fiyat artışı benzinSon Güncelleme: 5 Mayıs 2020 Salı 09:43
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