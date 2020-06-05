Akaryakıt fiyatlarında cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere artışa gidilmesi bekleniyor.

Buna göre benzinin litre fiyatında 21 kuruş, motorinin litre fiyatında ise 11 kuruş artış yapılacak.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.