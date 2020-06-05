Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Benzin ve motorinde fiyat artışı
[Fotoğraf: AA]
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litre fiyatında 21 kuruş, motorinin litre fiyatında ise 11 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Akaryakıt fiyatlarında cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere artışa gidilmesi bekleniyor.
Buna göre benzinin litre fiyatında 21 kuruş, motorinin litre fiyatında ise 11 kuruş artış yapılacak.
Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Etiketler: benzin motorin akaryakıt fiyatlarıSon Güncelleme: 5 Haziran 2020 Cuma 09:29
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