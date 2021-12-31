Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 20:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Benzin, motorin ve LPG'de fiyat artışı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 61 kuruş, motorinin litre fiyatında 1 lira 29 kuruş, LPG'nin litre fiyatında ise 78 kuruşluk fiyat artışı olacak.
Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 61 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 29 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 78 kuruş artış yapıldı.
Buna göre, İstanbul'da benzinin litresi, İstanbul'da 12 lira 92 kuruş, Ankara'da 12 lira 98 kuruş, İzmir'de 13 lira olacak.
Motorinin litresi de İstanbul'da 12 lira 74 kuruşa, Ankara'da 12 lira 80 kuruşa, İzmir'de 12 lira 82 kuruşa çıkacak.
LPG'nin litre fiyatı ise İstanbul'da 8 lira 76 kuruş, Ankara'da 8 lira 80 kuruş, İzmir'de 8 lira 64 kuruş olacak.
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