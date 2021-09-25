Haber Giriş: 25 Eylül 2021 Cumartesi 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
BDDK'dan Inveo Yatırım Bankası'nın kuruluşuna izin
[Fotoğraf: Depophotos]
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca, 300 milyon lira kuruluş sermayeli "Inveo Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verildi.
Inveo Yatırım Holding AŞ, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ, Inveo Portföy Yönetimi AŞ, Erhan Topaç ve Onur Topaç tarafından 300 milyon lira kuruluş sermayeli "Inveo Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Etiketler: BDDK Resmi Gazete
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