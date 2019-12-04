Ekonomi
BDDK, Merkez Varlık Yönetim'in faaliyet iznini iptal etti04 Aralık 2019 Çarşamba 10:39 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 10:40
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Merkez Varlık Yönetim A.Ş'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verildi.
BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Kurul kararına göre, Merkez Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izni, şirketin talebi doğrultusunda iptal edildi.
İptal kararı, Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca verildi.
Kaynak: AA