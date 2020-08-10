Haber Giriş: Kaynak: AA
BDDK aktif rasyosunda güncelleme yaptı
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Aktif Rasyosu değeri hedefini, mevduat bankalarında yüzde 100'den yüzde 95'e, katılım bankalarında yüzde 80'den yüzde 75'e düşürdü.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ihtiyaç oluşması halinde, Aktif Rasyosu (AR) düzenleme yaklaşımı çerçevesine uyumun devamlılığını sağlamak, bankaların mali yapısını güçlendirmek ve kaynak verimliliğini artırmak amacıyla ilave düzenlemeler yapılabileceğini açıkladı.
Etiketler: bddk Bankacılık sektörüSon Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 09:21
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