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Ekonomi
TRT Haber 25.06.2023 10:31

Bayram öncesi internet yerine mağazalar tercih edildi

Kurban Bayramı öncesi perakende sektöründe hareketlilik arttı. Kargo teslimatlarındaki yoğunluktan dolayı online yerine mağazalardan alışveriş daha çok tercih edildi.

Bayram öncesi internet yerine mağazalar tercih edildi
[Fotograf: AA]

Bayram öncesi, perakende sektöründe hareketlilik başladı. Geçen seneye göre satışlarda yüzde 25'lik artış var. En fazla talep ise hazır giyim ve şekerlemeye oldu.

Mayodan şapkaya, havludan güneş gözlüğüne, tatil hazırlıkları sürüyor. Perakende sektörü oldukça hareketli günler yaşıyor. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla yoğunluk daha da arttı.

Kargo teslimatlarındaki yoğunluktan dolayı internet yerine mağazalardan alışveriş daha çok tercih ediliyor. Özellikle konfeksiyon ürünleri ve şekerlemelere talep yoğun.

İç piyasayı canlı tutmada hayati öneme sahip perakende sektörü 2023'ü yüksek ciroyla kapatmayı hedefliyor. 

Bayram öncesi internet yerine mağazalar tercih edildi

"Hazır giyim, tatil aksesuarları ve şekerlemeye talep yoğun"

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, sektördeki hareketliliğe ilişkin şunları kaydetti;

Her bayram olduğu gibi bu bayram da önemli bir hareketlilik var cadde mağazalarımızda ve alışveriş merkezlerinde. Bu seneki canlılığın farklı bir sebebi de okulların kapanması ve insanların tatile çıkması. Geçen sene ile kıyaslandığında yaklaşık yüzde 25'lik bir artış söz konusu satışlarımızda. 

Tüm perakende sektörü özellikle hazır giyim perakendesi başta çocuk hazır giyim olmak üzere ve tatil aksesuarları olmak üzere sektörde önemli bir canlılık var. Tabii geleneksel bayram alışverişleri de yapılıyor. Özellikle şekerleme ve pastane sektöründe de önemli alışverişler olduğunu gözlemliyoruz.

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